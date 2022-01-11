В Дагестане выросли темпы вакцинации

Сергей Меликов провёл заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава республики отметил, что в целом удалось сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию в праздничные дни.

Вопрос готовности стационаров поликлиник к приёму пациентов с коронавирусом все еще актуален, особенно в условиях распространения нового штамма «омикрон».

В январе выросли темпы вакцинации. За 10 дней привились 60 тысяч человек, это в два раза больше, чем в декабре.

Сергей Меликов призвал муниципалитеты не сбавлять темпы вакцинации и тестирования.