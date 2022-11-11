Экономика

В Дагестане выработают госпрограмму по развитию молочного скотоводства

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Молочное скотоводство — одно из направлений деятельности ООО «Мареновский». Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил ферму, принадлежащую предприятию. Здесь разводят коров двух пород — черно-пеструю и красную степную.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что у республики есть реальная возможность увеличить объемы производства собственной молочной продукции и снизить поставки привозного молока.

Премьер поручил Минсельхозпроду РД разработать республиканскую госпрограмму по развитию молочного скотоводства, предусматривающую господдержку аграриев.

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