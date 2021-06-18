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В Дагестане выработается коллективный иммунитет, когда прививку сделают до 1 млн человек

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Пока привитых только 115 тысяч. В связи с ростом количества зараженных коронавирусом члены Общественной палаты собрались для обсуждения проблемы.

В заседании приняли участие руководитель Роспотребнадзора Николай Павлов, министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ иеромонах Иоанн (Анисимов) и члены общественных организаций.

Председатель Общественной палаты Абдулмуъмин Ибрагимов обратился к участникам встречи с просьбой привиться самим и призвать к этому своих родных и близких.

Николай Павлов рассказал, что он обратился к главе республики Сергею Меликову с призывом снова ввести более строгие ограничительные меры.

Глава региона поддержал инициативу. В республике начали действовать новые ограничения: введен режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, запрещена работа организаций общепита после 23:00 и работа фуд-кортов, детских и ночных клубов, поручено сократить количество участников в разных развлекательных мероприятиях.

Роспотребнадзор вместе с ОВД и мэрией будет контролировать исполнение запретов.

Министр здравоохранения Татьяна Беляева отметила важность разъяснительной работы для привлечения граждан к вакцинации.

В Дагестане привилось только 115 человек, для выработки коллективного иммунитета до миллиона человек должны иммунизироваться.

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