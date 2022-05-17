В Дагестане выполняются инвестпроекты на 380 млрд рублей

Сергей Меликов провёл заседание Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Республике Дагестан. По словам руководителя региона, в инвестиционном портфеле в настоящее время 49 проектов на общую сумму свыше 380 млрд руб, из них уже освоено 14,5 млрд рублей, что обеспечило создание более 1620 рабочих мест. «Эффективная реализация этих проектов может принести региональной экономике не только средства, но и значительный импульс к развитию», — подчеркнул в этой связи глава Дагестана.

По словам главы Дагестана, одним из важных и востребованных населением направлений социально-экономического развития республики является развитие малого и среднего бизнеса:

«В республике проводится работа по улучшению условий для ведения бизнеса, реализуются мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В качестве признака востребованности этих мер поддержки может быть рассмотрено то обстоятельство, что численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых за последний год значительно выросло».

Сергей Меликов отметил, что предприниматели стали понимать – получить государственную поддержку можно только работая «вбелую», о чем свидетельствуют конкретные цифры: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, по состоянию на 10 мая 2022 года составляет 204,0 тыс. человек, что на 207,9 % выше аналогичного показателя 2021 года (98,1 тыс. человек). Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 117,9 %. По словам руководителя, дагестанские предприниматели умеют быстро адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса и находить новые ниши, однако ведение бизнеса всегда должно оставаться в рамках требований законодательства.

Один из главных инвестиционных проектов – это II этап реконструкции аэропорта АО «Аэропорт Махачкала» стоимостью 1,8 млрд. руб. Проект уже включен в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которым будет подведена инфраструктура в рамках постановления Правительства РФ №1704 на сумму 380 млн рублей. В части реализации проектов агропромышленного комплекса докладчик выделил прорывной проект по закладке интенсивных садов и строительству плодохранилища, реализуемый ООО «Полоса» стоимостью более 11 млрд. руб. Также упомянуты 2 важных проекта в сфере виноградарства. Первый из них – проект ООО «Алвисавайн», предполагающий строительство винно-коньячного производственного комплекса стоимостью 2 400 млн. руб., реализуемый за счет собственных средств. На сегодняшний день благодаря его реализации создано 70 рабочих мест. Второй проект стоимостью 2 669 млн. руб. реализуется ООО «Дербентская винодельческая компания». Планируемые налоговые отчисления за весь срок реализации проекта – 282 млн. рублей, уже создано 95 рабочих мест. Выступающий также упомянул проекты, реализуемые в рыбной промышленности, энергетике и сфере туризма.

Отмечая важность поддержки малого и среднего бизнеса, руководитель региона подчеркнул, что нужно развивать бизнес с учетом направлений и задач развития региона.

В этой связи глава Дагестана поручил разработать программу развития и поддержки субъектов МСП со сроком на 3-5 лет, с учетом бюджетного планирования.