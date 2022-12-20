В Дагестане выполнена программа улучшения жилищных условий

Минстрой отчитался перед главой республики Сергеем Меликовым о достигнутом в строительной отрасли.

По информации ведомства, перевыполнен один из показателей оценки деятельности главы субъекта «Количество семей, улучшивших жилищные условия», при плановом значении – 18тыс. семей, фактически по состоянию на 1 ноября 2022 года количество семей, получивших помощь составило 52 596 семей (292%).

Республика Дагестан является единственным субъектом Российской Федерации, оказывающим поддержку в виде предоставления субсидии на приобретение жилья инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, в собственность.

В 2022 году помощь была оказана 114 семьям на общую сумму 300 млн рублей. При этом численность граждан, состоящих в очереди на получение жилья на 1 января 2022 года составляет 22 323 человек, из них «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» — 16 789 человек. Для удовлетворения имеющейся потребности потребуется более 5 млрд рублей дополнительного финансирования.

В 2021 году Республика Дагестан вошла в топ-7 субъектов Российской Федерации, завершивших программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с опережением установленных сроков.

Для того, чтобы процесс предоставления услуг по улучшению жилищных условий граждан стал более прозрачным и максимально оперативным Минстроем проработан вопрос включения республики Дагестан в пилотный проект Минстроя России по формированию единого реестра граждан, состоящих на учете по категориям: ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи, дети-сироты.

В рамках республиканской инвестиционной программы (РИП) в текущем году реализуется 14 проектов водоснабжения (11-СМР, 3-ПСД).

Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 580,51 млн. рублей (кассовое исполнение – 379,68 млн. рублей, или 90,85 %.)