В Дагестане вынужденным переселенцам вручили жилищный сертификат

В Минстрое Дагестана состоялось вручение государственных жилищных сертификатов вынужденным переселенцам.

В этом году обладателем сертификата стал житель Махачкалы Рустам Надгериев. Более 20 лет назад вместе с мамой он переехал из Чеченской республики.

В 2019 году мама Рустама, Фатима Надгериева, тоже стала обладателем жилищного сертификата, который помог ей приобрести долгожданное собственное жилье на одной из центральных улиц города.

Жилищный сертификат предоставляется людям, которые по каким-то причинам были вынуждены покинуть свой дом и на сегодняшний день не имеют личной жилой площади.

В следующем году сертификаты должны получить еще 6 дагестанских семей.