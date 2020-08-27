В Дагестане вылов кильки в этом году составит порядка 30 тысяч тонн

Развитие рыбоперерабатывающей отрасли стало предметом обсуждения в Правительстве РД 27 августа. Глава Минприроды Набиюла Карачаев доложил о проводимой на профильных предприятиях работе.

По его словам, за два года удалось реанимировать Махачкалинский рыбный порт, который теперь принимает двадцать два рыбных суда. Сейчас здесь работают пятьдесят человек, в планах создание ста дополнительных рабочих мест.

Касательно работы компании «Дагрыбпром» Карачаев сообщил, что там планируется переработка почти тридцати тысяч тонн рыбы в год. На площадке предприятия будет создан завод для глубокой переработки кильки и будет открыто 450 вакансий.

В текущем году будет выловлено почти тридцать тысяч тонн кильки, в то время как в прошлом году вылов составлял 3,6 тысяч тонн.

Артем Здунов, руководивший заседанием, подвел итоги обсуждения и дал поручение продолжить работу в этой сфере. Кроме того, Премьер поручил Минприроды и Агентству по предпринимательству и инвестициям РД сопровождать реализацию обсужденных на совещании инвестиционных проектов. Инициаторы проекта по рекомендации Здунова должны завершить проекты в обозначенные сроки.