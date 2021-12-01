В Дагестане выбрали победителей конкурса «Лучший студент-консультант»

Министерство юстиции Дагестана подвело итоги конкурса «Лучший студент-консультант». Соревнования проходили среди студентов, оказывающих консультационную юридическую помощь. Победителем стала студентка 4 курса Юридического института ДГУ Айида Карибова.

Айида со 2 курса работает в юридической клинике при ДГУ. Конкурсантка участвовала во Всероссийских днях бесплатной юридической помощи, в уроках права ко Дню защиты прав ребенка и Международному дню прав человека.

Второе место в конкурсе заняла студентка 4 курса Юридического института ДГУ Атикат Магомедова. На третьем месте — студентка 1 курса магистратуры Юридического института ДГУ Алжанат Идрисова.

Участники конкурса представили отчеты о работе за 2020 год и первое полугодие 2021 года и характеристику от руководителя юридического консультационного пункта.

В жюри конкурса вошли представители Минюста и Минобрнауки Дагестана.

Участники, занявшие призовые места, получили денежное вознаграждение: за первое место — 150 тыс. рублей, за второе — 100 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей.