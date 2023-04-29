В Дагестане выбрали лучших предпринимателей, экспортирующих товары заграницу

Сегодня в городе Махачкале Центр поддержки экспорта Дагестана подвел итоги конкурса «Экспортер года».

Как отметил директор Центра Руслан Абаскулиев, эта премия ежегодная и присуждается компаниям, которые достигли наибольших успехов в развитии экономических связей с другими странами в экспорте несырьевых неэнергетических товаров.

«Руководство нашей республики уделяет вопросам экспортной деятельности особое внимание, создана рабочая группа, Экспортный совет. Мы ежегодно проводим множество мероприятий, выставок, заявляемся на экспортную деятельность, осваивая новые рынки.

Как итог, в минувшем году республика нарастила показатели экспорта на 90% в сравнении с 2020 годом, и в этом заслуга наших предпринимателей, которые активно развиваются, производят качественный продукт, отвечающий международным стандартам», — отметил Руслан Абаскулиев.

По итогам оценки участников конкурса первое место было присуждено компании ООО «Хан» (экспорт баранины), второе место — ООО «Домалогика» (умные системы и электрооборудование для домов), третье — ООО «Армада+» (мясная продукция).

Победитель конкурса получил сертификат на 80 тысяч рублей за 1 место, проживание в отеле на сумму 50 тысяч рублей за 2 место и курсы обучения английскому языку на сумму 30 тысяч рублей за 3 место.