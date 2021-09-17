В Дагестане выборы проходят без нарушений

Об этом сообщает Центр общественного наблюдения региона. Как отметила эксперт Центра, арбитражный управляющий Марижат Гаджимагомедова, на протяжении дня общественные наблюдатели тщательным образом следят за работой участковых избирательных комиссий региона.

«В Центре, куда стекается информация со всех муниципалитетов Дагестана, есть люди, ведущие видеонаблюдение участков. Важный фронт работы на экспертах, работающих с картами Независимого центра общественного мониторинга. Работает также эксперт, по защите избирательных прав граждан в период проведения выборов. Он принимает звонки по горячей линии Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан, — сообщила Марижат Гаджимагомедова.

Источник: Дагестанская правда