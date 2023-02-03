В Дагестане выберут официального представителя главного туристического конкурса страны

Конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает новый набор программы «Послы гостеприимства».

В каждом субъекте России будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны, которому предстоит развивать региональное турсообщество.

Участники из Дагестана могут подать заявки на участие в программе до 8 февраля на официальном сайте проекта.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

«Послы гостеприимства» в 2023 году направлен на формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России путем продвижения конкурса и привлечения новых перспективных кадров к участию в нем.

Послам предстоит продвигать конкурс «Мастера гостеприимства» среди профессионального сообщества, поддерживать представителей индустрии в своих городах, объединять сотрудников индустрии, органы власти, бизнес, молодежь, общественные организации, неравнодушных к развитию страны жителей.

В 2022 году послом гостеприимства Республики Дагестан был выбран финалист конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Рустам Гамидов: «Для меня, как для Посла гостеприимства, год был интересным и насыщенным на события: в своем регионе я проводил консультации по проектам в области туризма, проводил постоянный мониторинг всех активностей в области туризма, душевные беседы с чашкой чая с потенциальными участниками главного туристического конкурса страны – проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участниками второго набора программы «Послы гостеприимства» могут стать полуфиналисты, финалисты, победители конкурса «Мастера гостеприимства» 2019-2022 гг. от 23 лет, проживающие на территории одного из субъектов России.

Набор в программу осуществляется на конкурсной основе.