В Дагестане выберут официального представителя главного туристического конкурса России

Конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает новый набор программы «Послы гостеприимства».

В каждом субъекте России будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны, которому предстоит развивать региональное турсообщество. Мастера гостеприимства Республики Дагестан могут подать заявки на участие в программе до 8 февраля на официальном сайте проекта. Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

«Первый набор программы «Послы гостеприимства» стартовал в 2022 году и объединил 107 неравнодушных человек из 78 регионов страны. Это люди, искренне любящие свои города и села, развивающие территории нашей страны, вдохновляющие своих туристов на путешествия по России. За год мастерам удалось интегрироваться в более чем 45 федеральных событий, провести 160 презентаций в вузах и отраслевых мероприятиях, более 500 активностей в своих городах и селах, а также создать в регионах сообщества людей, готовых совместно действовать, творить, придумывать и воплощать, чтобы сделать российское гостеприимство общемировым брендом. В 2023 году мы планируем выбрать послов гостеприимства в каждом из субъектов страны», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов отметил, что целью программы «Послы гостеприимства» в 2023 году станет формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России путем продвижения конкурса и привлечения новых перспективных кадров к участию в нем.

Послам предстоит продвигать конкурс «Мастера гостеприимства» среди профессионального сообщества, поддерживать представителей индустрии в своих городах, объединять сотрудников индустрии, органы власти, бизнес, молодежь, общественные организации, неравнодушных к развитию страны жителей.

В 2022 году послом гостеприимства Республики Дагестан был выбран финалист конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Рустам Гамидов: «Для меня, как для Посла гостеприимства, год был интересным и насыщенным на события: в своем регионе я проводил консультации по проектам в области туризма, проводил постоянный мониторинг всех активностей в области туризма, душевные беседы с чашкой чая с потенциальными участниками главного туристического конкурса страны – проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участниками второго набора программы «Послы гостеприимства» могут стать полуфиналисты, финалисты, победители конкурса «Мастера гостеприимства» 2019-2022 гг. от 23 лет, проживающие на территории одного из субъектов России.

Набор в программу «Послы гостеприимства» осуществляется на конкурсной основе.

Запуск нового набора программы «Послы гостеприимства» пройдет в три этапа:

Первый этап – прием заявок (до 8 февраля 2023 г.). Чтобы стать официальным представителем региона, необходимо записать короткий видеоролик (до 1 минуты) с презентацией проекта «Мастера гостеприимства» через призму своего участия. Ролик необходимо выложить на личной странице социальной сети ВКонтакте, указать хештеги #МастераГостеприимства2023, #ХочувПослы, #РоссияСтранаВозможностей. После кандидат должен заполнить анкету на сайте [URL=https://welcomecup.rsv.ru/]https://welcomecup.rsv.ru/[/URL], поделиться в ней информацией о том, чем он может быть полезен индустрии как посол гостеприимства, поделиться видением развития сообщества индустрии гостеприимства в своем регионе, ожиданиями от участия в программе (в анкете необходимо прикрепить ссылку на ролик).

Второй этап – собеседование (20–28 февраля 2023 г). Кандидаты, успешно прошедшие дистанционный отбор, получат возможность пройти собеседование с дирекцией конкурса.

Третий этап – объявление результатов программы (до 6 марта 2023 г.). По итогам прохождения двух этапов отбора каждый кандидат получит письмо с результатом на адрес электронной почты, указанный при подаче заявки.

В каждом субъекте страны будет выбран один посол гостеприимства. Дирекция конкурса оставляет за собой право увеличения количества послов от одного региона в случае заинтересованности субъекта. Участие в программе «Послы гостеприимства» не препятствует участию в конкурсе «Мастера гостеприимства». Для участников на весь период будут введены ключевые показатели в рамках деятельности. По итогам будут выбраны 10 самых активных послов, которые получат специальные призы от дирекции проекта.

Проект «Мастера гостеприимства» объединяет людей индустрии туризма и сервиса из разных регионов России, создает условия для их обучения, обмена опытом, творческого сотрудничества, реализации потенциала участников, а также повышения стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства, развивает территории страны и создает кадровый туристический потенциал России.

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, корпорация «Туризм.РФ», компания «Слетать.ру», инновационный центр «Сколково», портал для турагента «Profi.travel», брендинговое агентство ENDY, программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Университет SWISSAM, Росзаповедцентр, Российский союз туриндустрии, туристический сервис «RUSSPASS», Российский государственный университет туризма и сервиса, Комитет по туризму города Москвы, Национальная академия гостеприимства, АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы», Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Федеральная пассажирская компания, Госкорпорация «Роскосмос», онлайн-библиотека Smart Reading, онлайн-школа английского языка Skyeng, Российский Союз Молодежи, медиакомпания TOHOLOGY и другие.

Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса https://welcomecup.rsv.ru