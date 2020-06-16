В Дагестане вводят ограничение для большегрузного транспорта

С 15 июня до 31 августа в республике временно ограничивается движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РД. Ограничения вводятся на некоторых дорожных участках при превышении температуры воздуха более чем на 32 градуса.

В этот период перевозить тяжеловесные грузы можно с 22:00 до 10:00 ч. Такие меры стали необходимостью в связи с временным ухудшением состояния дорог от высокой температуры воздуха.

Исключения коснутся пассажирских автобусов, перевозки грузов для ликвидации последствий ЧС, транспортировки грузов для ремонтных работ и др.