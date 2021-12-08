В Дагестане вводят новые ограничения в связи с штаммом «Омикрон»

Сергей Меликов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Обсудили ряд вопросов.

По данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. Заразившихся больше, чем выздоровевших. Тысячи людей лечатся в стационарах и дома. 47 семь пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Принято решение вносить изменения в связи с распространением нового штамма «Омикрон».

Например, срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов, вместо 72.

Сергей Меликов поручил увеличить объемы исследований на коронавирус, для своевременного лечения.

Глава республики поручил обеспечить вакцинацию населения в муниципалитетах. 3 муниципалитета задачу выполнили, выйдя в так называемую «зеленную зону»: Хивский (88,7 проц.), Докузпаринский (82,1 проц.) и Гумбетовский (81,2 проц.) районы. Всего в Дагестане вакцинировано 685 тысяч человек.

Также глава республики поручил продолжить применение QR-кодов. За нарушение ограничений допуска лиц без предъявления ими QR-кода составлено 263 административных протокола, принимаются меры по пресечению незаконной реализации документов о вакцинации от инфекции и проведении ПЦР-тестов и возбуждено 12 уголовных дел.