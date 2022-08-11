В Дагестане вводят масочный режим

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона состоялось в четверг, 11 августа, под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В Дагестане ухудшается эпидемиологическая ситуация: число новых случаев заболевания COVID-19 растёт.

По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, после непродолжительной стабилизации, в последние 2 недели повсеместно вновь отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией: растет количество новых случаев заболевания, увеличивается число больных, нуждающихся в госпитализации.

«Сегодня в стационары нашей республики госпитализировано 105 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них 14 детей, 24 пациента в возрасте старше 65 лет, 14 беременных), при этом еще месяц назад на стационарном лечении находился всего 1 пациент.

Количество больных, получающих лечение на дому, также за последний месяц существенно увеличилось – с 10 до 556 человек. Растет и количество положительных результатов тестирования. Так, за последние сутки выявлено 92 положительных результата тестирования. Для сравнения, 10 июля 2022 года было выявлено 3 положительных результата», — сказал глава кабмина региона.

Учитывая повсеместное начало новой волны коронавирусной инфекции, констатировал Абдулмуслимов, необходимо предусмотреть все сценарии развития ситуации, чтобы гибко, оперативно корректировать нашу деятельность.

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках заседания Оперштаба подчеркнул особую важность охвата тестированием населения на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции для ранней диагностики заболевания, учитывая высокую заразность распространяющегося вируса.

«Сегодня охват тестированием в республике не соответствует требуемому нормативу (145,5 исследований при нормативе 150 исследований на 100 тыс. населения в сутки).

Необходимо организовать охват населения тестированием и обеспечить выполнение его норматива.

При достигнутом в республике 89%-м охвате вакцинацией подлежащего населения, охват ревакцинацией на сегодняшний день составляет 17%. В связи с этим необходимо усилить информационно-разъяснительную работу о важности иммунизации против новой коронавирусной инфекции для полного охвата населения вакцинацией и своевременной ревакцинацией», — заявил он.

О текущей ситуации санитарно-эпидемиологической ситуации

О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона в своем выступлении рассказала врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Раисат Арбуханова.

По ее словам, в ряде стран мира сегодня фиксируется рост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, больше всего случаев фиксируется в европейских странах. В этих странах введены такие ограничения, как обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, на транспорте, в медучреждениях:

«Более жесткие меры отмечаются в Китае — это усиление ограничений для прибывающих лиц при въезде в страну, остается обязательной процедура карантина, ПЦР-тестирования», — рассказал она.

Говоря о ситуации в Российской Федерации, Арбуханова сообщила, что у нас также отмечается рост заболеваемости уже 4-ю неделю, причем во всех субъектах РФ с различной интенсивностью. Более половины всех случаев зарегистрировано в трех регионах — это 32,2 % в городе Москва, 12 ,5% в Санкт-Петербурге , 8,3% в Московской области. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 12 регионах страны.

«Если посмотреть в субъектах СКФО, за исключением Чеченской Республики, во всех субъектах отмечается увеличение числа подтверждённых случаев новой короновирусной инфекцией. В Республике Дагестан нарастающим итогом зарегистрировано 94 322 случая заражения новой короновирусной инфекции, за последние сутки — 105 случаев. Среднесуточный рост за неделю составляет 0,06% ,коэффициент распространения 4,4. По суточной заболеваемости Республика Дагестан занимает 73 место среди субъектов РФ.

В республике за прошедшую неделю зарегистрировано 386 случаев, отмечается рост заболеваемости в 4,4 раза.

В 6 муниципалитетах Дагестана фиксируется наибольший рост заболеваемости коронавирусом

Наибольший прирост заболеваемости за неделю отмечается в 6 административных территориях республики, это: в Буйнакском, Тарумовском, Хасавюртовском районах, Дербенте, Каспийске и Кизляре. Стабилизация же за неделю отмечается только на одной территории это в Кизилюртовском районе. Не зарегистрировано случаев за неделю в 19 административных территориях. Наибольший удельный вес за прошедшую неделю зарегистрирован среди лиц в возрасте от 30 до 59 лет — 44%, 60 лет — 33%, 65 лет и старше — 23,6%. В социальной структуре удельный вес неработающего населения составил 50% , пенсионеров 27,4 % , на работающих приходится 14,2 %. За неделю в республике проведено 29 470 исследований, охват тестированием на сегодняшний день оставил 148 и на 100 тыс. населения, что также не соответствует нормативному», — доложила Раисат Арбуханова.

Рекомендации Роспотребнадзора

Раисат Арбуханова выступила с рекомендациями, исходя из анализа текущей ситуации в регионе:

«В связи с изложенным и учитывая показатели эпидситуации в республике, предлагаю рекомендовать гражданам в зоне высокого риска, лицам в возрасте старше 60 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также лицам, не вакцинированным от новой короновирусной инфекции соблюдать масочный режим, обеспечить наличие необходимого запаса диагностических наборов для проведения исследования на новую короновирусную инфекцию для подготовки к возможному осеннему подъему заболеваемости, обеспечить соблюдение масочного режима в медицинских и социальных учреждениях.

Кроме того, считаем необходимым работодателям вести контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекционного режима в организациях. Руководителям организаций, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при осуществлении различных видов работ и услуг обеспечить соблюдение дезинфекционного режима и проведение уборки помещений. Что касается общественного транспорта, рекомендуется провести дезинфекцию контактных поверхностей по окончанию рабочего дня», — сказала она.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, в свою очередь, рассказала о кислородной поддержке пациентов. По ее словам, на сегодня достаточное количество кислорода имеется во всех медицинских учреждениях.