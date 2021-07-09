Из-за растущего числа коронавирусных больных в Дагестане вводят дополнительные ограничения.

Продолжается режим изоляции для граждан старше 65 лет за исключением тех, кто прошел полный курс вакцинации. Ограничение действует до 31 июля.

Работающие граждане, выходящие из отпуска после 6 июля, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

Медицинские стационары и стационары социального типа должны функционировать в закрытом режиме.

Собрания и совещания должны проводиться в закрытом режиме.

Запретить проведение мероприятий, в том числе в закрытых помещениях и на открытых верандах организаций общественного питания;

функционирование развлекательных центров и иных досуговых заведений, в том числе детских;

курение кальянов в организациях общественного питания, в том числе доставку кальянов на дом.