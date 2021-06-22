Вакцинация, Главное

В Дагестане вводится ряд ограничительных мер в связи ухудшением эпидемиологической обстановки

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По итогам заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан принято решение установить двухнедельный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, начиная с 21 июня. Данное ограничение не затрагивает граждан, прошедших процедуру антиковидной вакцинации. С 18 июля наложено ограничение на работу организаций общественного питания в ночное время. Запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением тех, которые проходят на открытом пространстве при соблюдении противоэпидемиологических мер и обязательного социального дистанцирования. В числе других мер особое внимание необходимо уделить ношению СИЗ и применению дезинфекторов как в организациях, так и на общественном транспорте.

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