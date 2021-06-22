В Дагестане вводится ряд ограничительных мер в связи ухудшением эпидемиологической обстановки

По итогам заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан принято решение установить двухнедельный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, начиная с 21 июня. Данное ограничение не затрагивает граждан, прошедших процедуру антиковидной вакцинации. С 18 июля наложено ограничение на работу организаций общественного питания в ночное время. Запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением тех, которые проходят на открытом пространстве при соблюдении противоэпидемиологических мер и обязательного социального дистанцирования. В числе других мер особое внимание необходимо уделить ношению СИЗ и применению дезинфекторов как в организациях, так и на общественном транспорте.

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