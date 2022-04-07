В Дагестане ввели меры поддержки граждан при социальной газификации

Ветераны, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры участвующие в программе социальной газификации, получат финансовую поддержку на приобретение газового оборудования и строительство сетей внутриземельного участка.

Соответствующее постановление вышло 6 апреля. Документ предполагает предоставление единовременной денежной выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением, установкой внутридомового газового оборудования и проведением газопровода внутри земельного участка, отдельным категориям граждан.

Владельцы домов, которые после 21 апреля 2021 года заключили договоры и подключили газ, смогут получить компенсацию. В бюджете республики на эти цели будет предусмотрено порядка 100 млн руб. Соответственно поддержку должны получить более 1 тыс. льготных категорий граждан.

Единовременная денежная выплата предоставляется не более чем на одно жилое помещение в размере фактических расходов, но не превышающих 90 тысяч рублей.