В Дагестане введены ограничительные меры

Оперштаб Дагестана по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции ввел в регионе ряд ограничительных мер.

В том числе для категории лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, вводятся ограничения с 21 июня на 14 дней.

Кроме того, с 18 июня запрещается вести деятельность организаций общественного питания с 23:00 до 06:00 и фуд-кортов, размещенных в торговых центрах, детских клубов, кальянных, ночных клубов (до особого распоряжения).

Также запрещено проведение зрелищных, торжественных мероприятий.