В Дагестане введены ограничения

Оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 18 октября 2021 года, с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан, РЕШЕНО:

1. до особого распоряжения обеспечить соблюдение режима самоизоляции гражданами в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации;

2. до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

— запретить оказание услуг общественного питания с 23:00 до 08:00, за исключением реализации товаров на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов, объектов дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов; осуществлять прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади указанного сектора, доступной для посетителей;

— разрешить работу объектов розничной торговли при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади торгового зала;

— разрешить с 28 октября 2021 года работу театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более чем на 50 процентов от общего количества мест (но не более 150 человек), равномерной рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, и доступа зрителей старше 18 лет при условии предъявления QR-кода, содержащего сертификат о вакцинации, или справку об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем за 72 часа до предъявления, либо справку, подтверждающую перенесение в течение последних шести месяцев заболевания новой коронавирусной инфекцией (далее – QR-код);

— разрешить с 28 октября 2021 года проведение с участием зрителей официальных физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, культурных мероприятий при условии предварительного письменного уведомления Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия, доступа зрителей старше 18 лет при условии предъявления QR-кода и заполняемости не более чем на 50 процентов от общего количества мест (но не более 150 человек) и соблюдения социальной дистанции и масочного режима;

— разрешить с 28 октября 2021 года в организациях, оказывающих гостиничные услуги, санаторно-курортных учреждениях пребывание лиц старше 18 лет, предъявивших QR-код;

лицам старше 18 лет при условии предъявления QR-кода и документа, удостоверяющего личность гражданина, разрешается:

— вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), в помещениях объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров с 28 октября 2021 года;

— получение услуг общественного питания (за исключением реализации товаров навынос, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов) в крупных заведениях общественного питания (50 и более посадочных мест) с 28 октября 2021 года, в заведениях общественного питания (менее 50 посадочных мест) – с 30 октября 2021 года;

— получение услуг в спортивных и физкультурно-оздоровительных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-залах, аквапарках, салонах красоты, косметических, массажных и СПА-салонах, банях, саунах с 30 октября 2021 года;

3. обеспечить проверку действительности предъявляемого лицами старше 18 лет QR-кода путем сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, считывающего QR-код, подключенного к сети «Интернет», в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, и соответствия инициалов и даты рождения, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность гражданина;

4. усилить контроль за:

— соблюдением масочного режима (контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах (в том числе на территории всех объектов торговли и бытового обслуживания, в аптеках, общественном транспорте, включая легковые и грузовые такси, на железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, автовокзалах, в аэропорту, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях, на объектах религиозного назначения, в иных общественных местах);

— организацией работы «фильтров» на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации и другие учреждения;

— проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте и в местах массового скопления людей;

— неукоснительным соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий в организациях социальной сферы (образовательные, медицинские, социального обслуживания);

— соблюдением других действующих ограничительных мер.