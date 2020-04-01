С 1 апреля в Дагестане введен запрет на свободное передвижение. Изменения в Указ Главы РД от 18 марта были внесены 31 марта.

Ограничения накладываются на посещение мест массового скопления людей, в том числе религиозные объекты, парки, не рекомендуется покидать республику в туристических целях.

До улучшения эпидемиологической ситуации рекомендуется держать дистанцию от других людей в пределах полутора метров, исключением является провоз пассажиров на общественном транспорте и такси.

Для того, чтобы покинуть место проживания, необходимо получить спецпропуск. Ограничения не накладываются на передвижение с целью получения медицинской помощи, приобретения товаров и лекарств, выноса мусора, исполнения рабочих обязанностей, выгула животных.

Кроме того, Указом устанавливается запрет на проведение религиозных обрядов.