В Дагестане вручили 17 сертификатов на жилье

Министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов вручил 16 свидетельств на улучшение жилищных условий участникам и вдовам участников боевых действий в Афганистане, а также женщине, имеющей I — группу инвалидности.

В списке инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, по состоянию на 1 февраля 2022 года находилось 1768 человек. На сегодняшний день, гражданам данной категории выдано 240 свидетельств на улучшение жилищных условий.

В очереди на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий в Афганистане и членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане, ставших на учет до 1 января 2005 года, находилось 457 человек.

В 2022 году свидетельства о предоставлении безвозмездной субсидии на улучшение жилищных условий выданы 247 гражданам данной категории.