Общество

В Дагестане врачей к больным отвозят автоволонтеры

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В Дагестане появилось движение автоволонтеров. Они отвозят врачей к больным коронавирусной инфекцией. Федерация автомобильного спорта запустила движение автоволонтеров для помощи врачам и больным коронавирусом.

Министерство по делам молодежи обратилось с просьбой в Федерацию, так как машины скорой помощи не всегда справляются с наплывом вызовов.
Волонтеры участвуют в акции «Довези врача».

По словам врио министра по делам молодежи Камила Саидова, число волонтеров в республике растет с каждым годом. В 2020-м их больше 12 тысяч.

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