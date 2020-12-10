В Дагестане врачей к больным отвозят автоволонтеры

В Дагестане появилось движение автоволонтеров. Они отвозят врачей к больным коронавирусной инфекцией. Федерация автомобильного спорта запустила движение автоволонтеров для помощи врачам и больным коронавирусом.

Министерство по делам молодежи обратилось с просьбой в Федерацию, так как машины скорой помощи не всегда справляются с наплывом вызовов.

Волонтеры участвуют в акции «Довези врача».

По словам врио министра по делам молодежи Камила Саидова, число волонтеров в республике растет с каждым годом. В 2020-м их больше 12 тысяч.