В Дагестане впервые запустят новогоднюю чартерную программу

Летняя и осенняя чартерные программы реализуются в регионе со 100% загрузкой авиарейсов.

Туроператор Fun&Sun впервые запускает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан». Летняя и осенняя чартерные программы реализуются в регионе со 100% загрузкой авиарейсов, сообщил замминистра по туризму и народным художественным промыслам республики Магомед Габибуллаев на пресс-конференции в ТАСС.

«С этого года реализуется чартерная программа туроператорами «Интурист» и Fun&Sun. Программа реализуется со 100% загрузкой рейсов. Впервые в истории туристского Дагестана компанией Fun&Sun запускается новогодняя чартерная программа «Зимний Дагестан», — сказал Габибулаев, отметив, что зимой температура воздуха в Дагестане будет комфортной для путешествий — от 5 до 10 градусов тепла.

По его словам, туристов в зимний период привлекают в регионе горы со снежными вершинами, высочайший песчаный бархан Европы Сары-Кум, Сулакский каньон, Карадахская теснина и замерзшие воды горного Дагестана. Также вызывают интерес у гостей древнее поселение Кала-Корейш, заброшенное поселение Гамсутль, удаленные живописные села Гоор и Кахиб, Гунибская и Ахтынские крепости времен Кавказской войны, мемориал «Ахульго», боевые и сторожевые башни нагорного Дагестана. Также путешественникам интересны уникальные народные художественные промыслы республики, среди которых работы златокузнецов из Кубачи, ювелиров Гоцатля, гончаров Балхара, деревообработчиков Унцукуля и ковровщиц Южного Дагестана.