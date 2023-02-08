В Дагестане впервые за 30 лет проведут геоботаническое обследование почти 12 тысяч гектар отгонных пастбищ

Впервые за несколько десятилетий в Дагестане проведут геоботаническое обследование части отгонных пастбищ. В общей сложности будет проведено обследование более 11 тысяч гектаров.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарипа Шарипова, это достаточно актуальный и своевременный шаг, нацеленный на доподлинное определение состояния кормовых угодий, в данном случае пастбищ, объема производства и качества кормов.

«Это позволит выработать комплекс мер по рациональному использованию земель, актуализировать нормы содержания скота на тех или иных пастбищах, проводить иные мероприятия по защите земель от дальнейшей деградации и процессов опустынивания», — сказал Шарипов.