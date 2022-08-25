В Дагестане впервые состоится масштабный субботник по уборке винограда с участием госслужащих

По поручению Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова в субботу, 27 августа, в регионе состоится масштабный субботник по уборке винограда.

Решение о его проведении принято сегодня, 25 августа, в ходе встречи Абдулмуслима Абдулмуслимова с кураторами сельскохозяйственного блока в Правительстве.

Как отметил премьер-министр, сейчас в Дагестане активно проходит уборка винограда. В этом году в республике планируется собрать не менее 240-250 тысяч тонн. Год назад дагестанским сельхозтоваропроизводителям удалось собрать рекордный урожай винограда – почти 238 тыс. тонн.

«В этом году мы привлечем к уборке винограда наших государственных гражданских служащих. Это будет хорошей помощью аграриям. Кроме того, это полезно и для госслужащих – приобщать к труду, как было когда-то, мы тоже выезжали на виноградники, коллективный труд – сближает», — прокомментировал премьер-министр.

В субботу группы в количестве 10-20 человек от каждого министерства и ведомства республики отправятся по районам собирать виноград. Весь собранный урожай останется у сельхозтоваропроизводителей для дальнейшей реализации.