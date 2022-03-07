В Дагестане впервые пройдет Международный женский экономический форум

Мероприятие откроется 7 марта в Каспийске. Организаторы – Комитет по развитию женского предпринимательства ДРО «Опора России». Целью мероприятия является взаимодействие и укрепление дружбы между представителями регионов России, а также укрепление международного сотрудничества. На участие в форуме подано 569 заявок, в том числе 350 – из Дагестана. Также участие примут представители из ОАЭ, Турции и Азербайджана. «Форум станет ключевой площадкой для обсуждения и реализации нацпроектов, демографии, материнства и детства, поддержки предпринимательства и предпринимательских инициатив», – говорится в сообщении.

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