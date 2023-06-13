Здравоохранение

В Дагестане возводятся объекты здравоохранения на основе модульных конструкций

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Подробно об этом на совещании у главы Дагестана Сергея Меликова рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Беляева.

В 2023 году предусмотрен монтаж 27 быстровозводимых модульных конструкций:
одной поликлиники;
пяти амбулаторий;
участковой больницы;
20 ФАПов.

«На сегодня уже проработаны вопросы с земельными участками, заключены контракты с подрядчиками», – сообщила министр.

На одном объекте, в селе Гюхраг Табасаранского района, уже завершены работы. Идёт процедура получения лицензии.

По остальным – проводится подготовка площадок и сборка конструкций. Уже закуплено необходимое медицинское оборудование.

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