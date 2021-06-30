В Дагестане возрождают футбольный клуб «Динамо»

Футбольный клуб «Махачкала» теперь будет играть под названием «Динамо». Такое решение принял врио Главы республики Сергей Меликов.

Футбольный клуб в следующем году отметит 95 лет.

Вице-премьер Муслим Телякавов отметил, что сейчас завершается промежуточный итог работы по возрождению «Динамо».

«Дагестан – футбольный регион со славными традициями. Дагестанцы заполняли трибуны, ходили посмотреть на легенд клуба – Семена Валявского, Касима Акчурина, Гаджи Гадижева, Магомедхабиба Курбанова и других звезд. Мы хотим вернуть болельщиков на трибуны стадиона “Динамо”. Сегодня мы не можем говорить о высоком уровне, но надеемся на развитие. У «Динамо» почти 100-летняя история. Именно поэтому руководителем региона Сергеем Алимовичем Меликовым было принято решение на базе клуба “Махачкала” создать футбольную команду «Динамо». Это связно с тем, что в “Махачкале” собрались специалисты под руководством Гаджи Муслимовича Гаджиева. Сергей Алимович сделал ставку на эту команду».