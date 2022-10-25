В Дагестане возродят семеноводство белокочанной капусты

В Дагестане возрождается семеноводство белокочанной капусты. Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов провел рабочую встречу с директором сельскохозяйственной научно-производственной компании «Семена Кавказа» Исаком Исмаиловым и руководителем службы продвижения Агрохолдинга «Поиск» Александром Костенко.

В рамках встречи стороны обсудили сотрудничество в области импортозамещения, увеличение посевных площадей, занятых сортами и гибридами отечественной селекции, перспективы возрождения семеноводства овощных культур и развития семеноводства на территории республики компаниями «Поиск» и «Семена Кавказа».

Директор сельскохозяйственной научно-производственной компании «Семена Кавказа» Исак Исмаилов рассказал о том, как прошла рабочая поездка в селение Урма Левашинского района и поделился результатами трехлетней работы по селекции и подготовки востребованных гибридов.

Фермеры высказали свои пожелания по дальнейшей работе и потребностям в расширении линейки представленных гибридов отечественной селекции», — поделился Исак Исмаилов.

Нариман Абдулмуталибов подчеркнул актуальность создания и возрождения конкурентоспособных элитных семян отечественной селекции.

Специалисты отмечают, что посев высококачественных семян, особенно элитных, в значительной степени влияет на увеличение урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур, а это в свою очередь соответствует решению основной задачи, поставленной перед агропромышленным комплексом республики – обеспечение продовольственной безопасности страны в целом.

По результатам встречи было предложено подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Минсельхозом республики и Агрохолдингом «Поиск» для осуществления методической, экспертно-аналитической и научно-исследовательской работы овощеводства.