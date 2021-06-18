В Дагестане возобновят движение поездов в ночное время

ОАО «РЖД» выделит дополнительные инвестиции для реконструкции вокзального комплекса в Махачкале. Компания рассматривает возможность восстановления движения поездов в ночное время.

С 2010 года грузовые поезда на участке Махачкала-Дербент передвигаются только днем. На участке Дербент Артезиан пассажирские поезда ходят исключительно в светлое время.

На участке Махачкала-Берикей будут реконструировать системы обеспечения транспортной безопасности. Это вернет возможность безопасного движения поездов в ночное время.