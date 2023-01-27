Общество

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья

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Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкала следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан 26 января 2023 года по факту возгорания в связи с высоким давлением газа порядка десяти квартир в нескольких жилых домах по улице Лаптиева в городе Махачкале, в результате которого пострадало два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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