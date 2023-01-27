В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья

Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкала следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан 26 января 2023 года по факту возгорания в связи с высоким давлением газа порядка десяти квартир в нескольких жилых домах по улице Лаптиева в городе Махачкале, в результате которого пострадало два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.