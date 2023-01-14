В Дагестане восстановлено электроснабжение по всем основным сетям

Работы по нескольким аварийным участкам продолжаются.

Об этом главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил врио министра энергетики и тарифов РД Марат Шихалиев.

Так, по информации Ситуационного центра Минэнерго РД, специалисты «Россети Северный Кавказ» в республике возобновили электроснабжение по всем основным сетям, ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ.

По состоянию на 17:00 14 января в Хасавюртовском, Бабаюртовском и Кизлярском районах полностью восстановлено электроснабжение.

Отключение произошло на участках ВЛ 110 кВ «Акташ – Куруш» и ВЛ 110 кВ «Акташ – Кизляр-2» с отпайкой на ПС 110 кВ «Бабаюрт». Причина отключений – обрывы на линиях электропередачи.

Также электроснабжение восстановлено на ул. Амет-хана Султана и ул. Хуршилова г. Махачкалы. В ближайшее время электроснабжение части МКР «Научный городок» и части поселка Семендер Кировского района города Махачкалы будет восстановлено в течение 3-х часов.

Проблемы с энергоснабжением в МКР Караман-2 связаны с технологическим нарушением на высоковольтной линии 35 кВ, а также энергооборудования на подстанции 35 кВ «Полигон солнца». Аварийно-восстановительные работы ведутся, большая часть жителей запитана, электроснабжение будет восстановлено до конца дня.

Работы продолжатся в круглосуточном режиме до полного устранения последствий непогоды.

В восстановительных мероприятиях задействованы более 50 бригад энергетиков: 192 специалиста и 62 единиц спецтехники.