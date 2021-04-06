В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

Специалисты «Россети Северный Кавказ» восстановили энергоснабжение в домах около 41 тыс. жителей Дагестана, оставшихся утром во вторник без электричества из-за сильного ветра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

«Россети Северный Кавказ» к 14:35 мск восстановили энергоснабжение потребителей, пострадавших от сильного ветра в Дагестане», — сказал представитель компании.

Уточняется, что без энергоснабжения оставалась часть потребителей в Ахтынском, Сулейман-Стальском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Буйнакском, Сергокалинском, Кизлярском, Тарумовском, Кумторкалинском, Хасавюртовском районах.

Нарушений энергоснабжения социально значимых объектов не зафиксировано.