В Дагестане вновь начат приём специалистов по программе «Земский доктор/фельдшер»

В 2023 году Минздравом Республики Дагестан вновь начат приём медицинских работников для трудоустройства в сельской местности. Региональное здравоохранение на местах уже значительно пополнилось кадрами как в рамках данной программы, так и благодаря реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения. За все годы работы программы на село уехали работать порядка 1700 медиков.

Для участников программы «Земский доктор/фельдшер» сейчас нет возрастного ценза. Главное, чтобы специалист имел соответствующую вакансии квалификацию и желание работать на селе или в малом городе с населением до 50 000 человек. Стать «земским доктором» и получить выплату можно только один раз, повторное трудоустройство по программе невозможно.

После оформления врачи, помимо заработной платы, получают единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей, а в труднодоступных населенных пунктах – 1,5 млн рублей. Для фельдшеров “подъемные” составляют 500 и 750 тысяч рублей соответственно. На муниципалитеты возложена также задача способствовать закреплению новых специалистов на местах, выделяя им меры социальной поддержки.

Вакантные места по Программе ещё имеются. Полный список вакансий на сайте Минздрава Дагестана. Заключить договор можно в отделе кадров Минздрава РД, по будням после 14:00.