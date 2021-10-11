В Дагестане вновь наблюдается рост числа больных коронавирусом

Как сообщает Минздрав республики, за истекшую неделю в стационары республики с пневмонией, вызванной COVID-19, госпитализировано 997 человек, что на 17 человек больше, чем за предыдущую неделю (когда было госпитализировано 980 человек). Две недели подряд количество госпитализированных превышает количество выписанных из стационаров пациентов. За 11 дней октября в ковидных стационарах республики умерло 98 человек, из них с лабораторно подтверждённым COVID-19 — 82 человека. Для сравнения, с 1 по 11 сентября 2021 года умерло 156 человек, из них в 135 случаях COVID-19 был подтверждён лабораторно. Надо отметить, что количество вакцинированных против коронавирусной инфекции на сегодняшний день всего лишь 468 389 человек, вакцинированных против гриппа — 487 143 человек. Это недостаточно для формирования коллективного иммунитета, который может способствовать сдерживанию распространения пандемии. Уважаемые дагестанцы! Пока у вас есть время для того, чтобы выработать иммунитет (он формируется в течение 3-4 недель после второго этапа вакцинации от COVID-19), призываем вас отнестись к ситуации серьезно и пройти иммунизацию от COVID-19 в любом удобном пункте вакцинации. Они имеются как в поликлиниках по месту жительства, так и в крупных центрах — стадион им. Исинбаевой, Русский театр, здание ДГМУ на пл. Ленина и другие, где созданы комфортные условия для осмотра врача, получения вакцины и последующего наблюдения с соблюдением социальной дистанции и без лишних контактов с окружающими.

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