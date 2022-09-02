В Дагестане вносят изменения в территориальную схему обращения с ТКО

В целях организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан в 2022 году ведется реализация мероприятий предусмотренных откорректированной Территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с этими изменениями республика поделена на три территориальные зоны: «Махачкалинская», «Хасавюртовская», «Дербентская». В каждой из них предусмотрены мусоросортировочный комплекс и объект размещения отходов, соответствующие всем нормам действующего законодательства.

Кроме того, во всех территориальных зонах на территории труднодоступных районов будут созданы перегрузочные станции. Всего предусмотрено 36 таких станций. Минприроды РД ведется активная работа с Муниципальными образованиями для подбора участков под указанные мусороперегрузочные станции.