Экономика

В Дагестане внесены изменения в порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям

Оставить комментарий

Соответствующее Постановление подписано Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Так, изменения коснулись:

Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан и Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие консервной промышленности и переработки продукции растениеводства в Республике Дагестан.

А также Порядка предоставления субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Также читают:

Минэкономразвития России после успешной реализации...
Правительство России заявляет о готовности финансо...
Молодежь призывает бизнесменов к участию в програм...
Более девяти тысяч заявок на внесение данных по пр...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *