В Дагестане внедряют новую систему управления госпрограммами

Об этом сегодня на заседании Оперативного штаба заявил глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ранее Правительством России было утверждено Положение о системе управления федеральными госпрограммами, предусматривающим радикальную трансформацию инструмента госпрограмм, пересмотр подходов к их разработке и реализации, изменение их формата таким образом, чтобы они стали компактными, но более информативными, хорошо структурированными, доступными и понятными для всех – экспертов, органов власти и общественности.

В соответствии с планом-графиком перехода госпрограмм субъектов РФ на новую систему управления, согласованным федеральным кабмином, подготовлен соответствующий проект постановления республиканского Правительства.

В рамках изменений у каждой госпрограммы появилась стратегическая часть – это стратегические приоритеты в сфере реализации госпрограммы, которые определяют приоритеты и цели госпрограммы, а также направления и механизмы ее реализации.

Реализация госпрограмм будет осуществляться на проектных принципах управления по аналогии с нацпроектами. Изменена структура госпрограмм – вместо разрозненных мероприятий предусмотрено четкое разграничение проектной работы на конкретный результат.