В Дагестане внедряют новую систему управления госпрограммами

22 мая Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учётом внешних факторов. Участники обсудили вопросы введения системы управления государственными наградами республики.

«В рамках изменений у каждой госпрограммы появилась стратегическая часть — это стратегические приоритеты в сфере реализации госпрограммы, а также направления и механизмы её реализации. Исполнение госпрограмм будет осуществляться на проектных принципах управления по аналогии с нацпроектами. Изменена структура госпрограмм — вместо разрозненных мероприятий предусмотрено чёткое разграничение проектной работы на конкретный результат», — сообщил Абдулмуслимов.

Подробно о том, какие изменения планируются в рамках работы с гос программами рассказал министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. По его словам, перед регионами поставлена задача по завершению подготовки нормативной правовой базы по переходу на новый формат управления государственными программами к третьему кварталу 2023 года, чтобы формирование и реализация республиканского бюджета на 2024 год осуществлялись на новых принципах.

Подводя итоги, премьер отметил, что Правительству Дагестана предстоит большая работа, и её надо провести в достаточно сжатые сроки.