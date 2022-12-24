В Дагестане внедряют исламский банкинг

В четырёх регионах России: Дагестане, Татарстане, Чечне, Башкирии внедрят исламский банкинг. Законопроект принят в первом чтении Госдумы. Исламский банкинг начнёт действовать в указанных регионах с 1 февраля 2023 года. Организации будут представлены как организации партнёрского финансирования, в рамках которого будет запрещена процент от ссуды, однако банк будет продавать необходимый клиенту товар с торговой наценкой. Также клиенты могут вкладывать в бизнес, купленный банком, с последующим получением процентов от продажи бизнеса.