В Дагестане внедрят механизм господдержки бизнеса по нормам ислама

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня провел совещание с представителями инициативной рабочей группы Агентства по предпринимательству и инвестициям РД по вопросу исламских финансов.

Рабочая группа разработает механизм предоставления государственной поддержки предпринимателей по этическим нормам, который подходит для предпринимателей всех конфессий.

Речь идёт о финансовом продукте «мурабаха», представляющем собой товарную рассрочку через платформу для предоставления этических финансов между поставщиком и предпринимателем. Главным преимуществом является отсутствие штрафов за просрочку, пеней и процентов.

Абдулпатах Амирханов поддержал данную инициативу, отметив ее актуальность для Республики Дагестан с учетом предпринимательской активности.