В Дагестане ведётся работа по недопущению добычи полезных ископаемых

Увеличению добычи полезных ископаемых и соответственно поставок для нужд строительной отрасли республики должна способствовать также и деятельность министерства по обеспечению прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых за счет привлечения внебюджетных средств.

В 2020-2022 году на государственный баланс поставлены запасы общераспространенных полезных ископаемых в объеме более 12,7 млн м3. Эти объемы разведаны в результате геологоразведочных работ, проведенных за счет средств недропользователей, без привлечения бюджетных средств.

Часть предприятий с нарушением осуществляла добычу, не обеспечивая запланированную производительность карьеров, установленную в проектных документах, а некоторые из них осуществляли добычу вообще не имея технических проектов разработки карьера, что в свою очередь создает возможность занижать объемы добываемого сырья и соответственно уменьшать налоговые платежи в бюджет.

Для обеспечения контроля за объемами добычи полезных ископаемых, путем проведения профилактических мероприятий без взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности, министерством предусмотрено приобретение квадрокоптера с маркшейдерским оборудованием для проведения контрольных маркшейдерских замеров объемов добычи на карьерах. Тем самым, используя полученные данные, во взаимодействии с налоговыми органами, будет возможность контролировать объемы добычи и размеры налоговых отчислений в бюджет.

Одним из основных направлений в деятельности министерства в сфере недропользования является выявление и пресечение фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее-ОПИ). В этом направлении министерство активно взаимодействует с органами МВД и Прокуратуры, а также с другими органами исполнительной и муниципальной власти РД.