В Дагестане ведётся планомерная работа по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием и по созданию доступности дополнительного образования с учётом индивидуальных потребностей и особенностей детей.

Об этом на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по науке и образованию доложил министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

Сегодня, по его словам, при поддержке федерального центра и руководства республики, система дополнительного образования детей меняется на глазах — от обновления инфраструктуры до модернизации содержания дополнительного образования.

В Дагестане созданы:

7 центров цифрового образования детей «IT-куб», в которых занимаются более 8000 детей; 551 центр «Точка роста»; 4 детских технопарка «Кванториум», где более 3500 школьников осваивают программы естественнонаучной, инженерной, математической, IT-грамотности; 81 тыс. новых ученических мест по реализации дополнительных общеразвивающих программ на базе 592 образовательной организации республики.