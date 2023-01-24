Экономика

В Дагестане ведется работа по формированию цифровой экосистемы в сфере управления землей

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Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе встречи с сотрудниками Минимущества РД озвучил, что в прошлом году республика вошла в число пилотных субъектов России по вопросам развития пространственных данных в рамках государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

В рамках реализации данного проекта будет создана единая цифровая платформа пространственных данных и единая электронная картографическая основа, которые будут включать в себя сведения об объектах недвижимости, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7386

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