В Дагестане вакцинировали от бруцеллеза больше 3 млн скота

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по эпизоотической ситуации по бруцеллезу и принимаемых мерах по оздоровлению неблагополучных пунктов.

«За 8 месяцев текущего года исследовано на бруцеллез 583,5 тысяч голов КРС, а также 218,4 тыс. голов МРС и тысяча голов лошадей. Проведена дезинфекция на 1696,9 тыс. квадратных метрах, в том числе в неблагополучных очагах – 1421,2 тыс. квадратных метрах. Также проведены работы по дезинсекции и дератизации.

С 1 января текущего года оздоровлено 24 неблагополучных пункта по бруцеллезу крупного рогатого скота и 8 по бруцеллезу мелкого рогатого скота. Вакцинировано 406,5 тыс. голов КРС и 2 млн 900 тыс. голов МРС», — отметил вице-премьер.

Специалисты считают, что неблагоприятным фактором, влияющим на эпизоотическую ситуацию по бруцеллезу, является сосредоточение 79% поголовья сельскохозяйственных животных в частном секторе, отсутствие учета и идентификации поголовья сельскохозяйственных животных, нарушения владельцами ветеринарно-санитарных правил содержания животных.