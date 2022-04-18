В Дагестане в текущем году приобретено почти восемьдесят единиц сельхозтехники

18 апреля в Правительстве РД состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учетом внешних факторов. Спикером заседания выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В числе тем на повестке заседания является проведение в регионе весенних полевых работ. В текущем году к весенне-полевым работам в Дагестане привлечено немногим менее шести тысяч единиц техники, в том числе более полутора тысяч тракторов.

В 2022 году регионом приобретено семьдесят четыре единиц сельхозтехники, в том числе двадцать два трактора и два комбайна. Об этом в рамках заседания сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов.