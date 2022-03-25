В Дагестане в текущем году будет реализована программа по поддержке безработных граждан

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации касательно реализации мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Министерство труда и социального развития РД разработало Проект постановления Правительства РД в целях снижения напряжённости на рынке труда в регионе. Реализация программы рассчитана на 2022 год с общим объемом финансирования свыше четырёхсот миллионов рублей. В рамках программы планируется организация общественных работ для двух с половиной тысяч безработных граждан, а также организацию временного трудоустройства свыше четырёх тысяч работников, находящихся под риском увольнения.

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