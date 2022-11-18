В Дагестане в режиме онлайн прошёл слёт молодёжного антинаркотического движения

Более двадцати тысяч человек со всего Дагестана приняли участие в Слёте молодёжного антинаркотического движения. В рамках мероприятия были обсуждены мероприятия в сфере профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде, межсекторное взаимодействие субъектов системы профилактики, влияние общественного мнения на участников распространяющих и употребляющих психоактивные вещества.

В открытии Слета принял участие замминистра по делам молодёжи Дагестана Сиражудин Галимов. Он рассказал о мероприятиях ведомства, направленных на профилактику распространения и употребления запрещённых веществ.

«Сегодня идёт трансформация угроз в молодежной среде, и нам нужно делать упор на профилактику наркомании», — сказал Галимов. В завершении мероприятия активным участникам антинаркотического движения были вручены небольшие подарки.