В Дагестане в рамках празднования юбилея Фазу Алиевой состоялся форум «Всё от того, что женщина живёт!»

В рамках празднования девяностолетнего юбилея Фазу Алиевой в Кумыкском государственном музыкально-драматическом театре им. А. Салаватова 29 марта состоялся форум «Всё от того, что женщина живёт!». Организатором мероприятия выступил Союз женщин республики при поддержке Миннаца Дагестана. Женский форум содержал в себе официальную и концертную программы. В мероприятии в числе других принял участие замминистра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Арсен Махмудов. В своём выступлении замминистра сказал о том, что через творчество Фазу Алиевой весь мир узнал о том, кто такая женщина гор, напомнив, что великая поэтесса Дагестана стояла у истоков создания Союза женщин Дагестана.

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